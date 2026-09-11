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AGENDA · Thionville

Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Eglise Saint Pierre Thionville

dimanche 18 octobre 2026 · Eglise Saint Pierre · Thionville

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Eglise Saint Pierre
Adresse
70 Rue de Longwy
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
20 Tarif de base - plein tarif

Thionville

Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter

Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
20
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Les participants :
Martine HUMMEL, Soprano –
Chorale O.P.E.R.A de Thionville sous la direction de Sylvie ROLLINGER
25 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle
Olivier SCHMITT, orgue
Direction artistique : Stéphane SIEBERT

Oeuvres proposées : Haendel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, RutterTout public
20  .

Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18  opera.thionville57@gmail.com

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English :

Performers:
Martine HUMMEL, Soprano –
O.P.E.R.A. Choir of Thionville, conducted by Sylvie ROLLINGER
25 musicians from the Thionville-Moselle Symphony Orchestra
Olivier SCHMITT, organ
Artistic Director: Stéphane SIEBERT

Program: Handel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, Rutter

L’événement Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Thionville a été mis à jour le 2026-09-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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