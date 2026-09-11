Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Eglise Saint Pierre Thionville
dimanche 18 octobre 2026 · Eglise Saint Pierre · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter
Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 15:30:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Les participants :
Martine HUMMEL, Soprano –
Chorale O.P.E.R.A de Thionville sous la direction de Sylvie ROLLINGER
25 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle
Olivier SCHMITT, orgue
Direction artistique : Stéphane SIEBERT
Oeuvres proposées : Haendel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, RutterTout public
20 .
Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 opera.thionville57@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Performers:
Martine HUMMEL, Soprano –
O.P.E.R.A. Choir of Thionville, conducted by Sylvie ROLLINGER
25 musicians from the Thionville-Moselle Symphony Orchestra
Olivier SCHMITT, organ
Artistic Director: Stéphane SIEBERT
Program: Handel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, Rutter
L’événement Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Thionville a été mis à jour le 2026-09-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Thionville (Moselle)
- Fête foraine d’automne Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Présentation de livres d’artistes Thionville 16 septembre 2026
- Caranusca Les Passerelles 2026 Thionville 16 septembre 2026
- Etudiants à Thionville Thionville 17 septembre 2026