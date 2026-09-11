Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Eglise Saint Pierre Thionville

Informations pratiques

Thionville

Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter

Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 15:30:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Les participants :

Martine HUMMEL, Soprano –

Chorale O.P.E.R.A de Thionville sous la direction de Sylvie ROLLINGER

25 musiciens de l’Orchestre Symphonique de Thionville-Moselle

Olivier SCHMITT, orgue

Direction artistique : Stéphane SIEBERT

Oeuvres proposées : Haendel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, RutterTout public

20 .

Eglise Saint Pierre 70 Rue de Longwy Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 53 33 18 opera.thionville57@gmail.com

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English :

Performers:

Martine HUMMEL, Soprano –

O.P.E.R.A. Choir of Thionville, conducted by Sylvie ROLLINGER

25 musicians from the Thionville-Moselle Symphony Orchestra

Olivier SCHMITT, organ

Artistic Director: Stéphane SIEBERT

Program: Handel, Vivaldi, Mozart, Vangelis, Jenkins, Rutter

L’événement Grand concert – de G-F Haendel à J.Rutter Thionville a été mis à jour le 2026-09-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME