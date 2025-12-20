Grand concert de gospel, Surbourg

Grand concert de gospel

Rue du Stade Surbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Dimanche 2026-02-01 16:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Les Messagers , sous la direction d’Emmanuel Wendling, présentent de grands classiques du Gospel-Spirituel revisités. Leur concert allie musiques, chants et textes. Laissez-vous surprendre par les harmonies vocales et les arrangements.

Rue du Stade Surbourg 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 42 60 mairie@surbourg.fr

English :

Les Messagers , under the direction of Emmanuel Wendling, present revisited Gospel-Spiritual classics. Their concert combines music, song and text. Let yourself be surprised by the vocal harmonies and arrangements.

