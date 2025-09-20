Grand concert de la Fondation Rocamadour Musique Sacrée, dans la cathédrale Saint-Maclou. Cathédrale Saint-Maclou Pontoise

Grand concert de la Fondation Rocamadour Musique Sacrée, dans la cathédrale Saint-Maclou. Cathédrale Saint-Maclou Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Grand concert de la Fondation Rocamadour Musique Sacrée, dans la cathédrale Saint-Maclou. Samedi 20 septembre, 20h30 Cathédrale Saint-Maclou Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Grand concert de la Fondation Rocamadour Musique Sacrée, en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Les musiciens interprèteront, entre autres, des œuvres de Jean-Sébastien Bach.

Samedi 20 septembre à 20h30.

Accès libre dans la limite des places disponibles.

Cathédrale Saint-Maclou 53 rue de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130383424 http://www.ville-pontoise.fr Siège de la plus importante des six paroisses de Pontoise, elle fut construite au XIe siècle et témoigne du dynamisme et de la richesse de la ville à cette époque. Commencée en style roman, elle fut achevée en style gothique flamboyant. Elle a été consacrée en tant que cathédrale en 1966. Édifice classé au titre des Monuments historiques par Prosper Mérimée en 1840. SNCF gare de Pontoise par gares du Nord ou Saint-Lazare / A15

Concert

Fondation Rocamadour Musique Sacrée