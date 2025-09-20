Grand concert de musique baroque (voix et instruments) au château de Blossac Château de Blossac Goven

Grand concert de musique baroque (voix et instruments) au château de Blossac Château de Blossac Goven samedi 20 septembre 2025.

Grand concert de musique baroque (voix et instruments) au château de Blossac Samedi 20 septembre, 18h30 Château de Blossac Ille-et-Vilaine

10€ par adulte… toute participation supplémentaire sera la bienvenue pour la restauration de la chapelle ! Un apéritif sera servi en fin de concert devant la façade.

Début : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T19:30:00

Ensemble Il Nuovo Concerto

Musique vocale et instrumentale de l’Europe baroque

Angéline Leray : soprano

Delphine Leroy : flûte traversière baroque

Marion Middenway : viole de gambe & violoncelle

Pascal Dubreuil : clavecin

Oeuvres de :

JS. Bach, J. M. Leclair, G. Ph. Telemann, G. Sances, J. Morel

Château de Blossac Château de Blossac 35580 Goven Goven 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne 0652322641 https://www.facebook.com/blossac/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090583 Château des XVIIème et XVIIIème siècles, dont les aspects remarquables sont sa toiture, ses façades et et ses salons.

Activités : visites guidées, concerts. parking voitures

Christophe de La Rousserie