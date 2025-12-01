Grand concert de Noël Barguelonne-en-Quercy
Grand concert de Noël Barguelonne-en-Quercy dimanche 14 décembre 2025.
Début : 2025-12-14 16:00:00
Chants de Noël en Français et en Occitan par La Chorale Arc en Ciel de St Georges (47)
et le Choeur Viure e Cantar de Montcuq (46)
Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 5 65 31 88 77
English :
Christmas carols in French and Occitan by the Arc en Ciel choir from St Georges (47)
and the Viure e Cantar choir from Montcuq (46)
