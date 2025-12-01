Grand Concert de Noël du Couvent Couvent de l’Annonciation Paris

Grand Concert de Noël du Couvent Couvent de l’Annonciation Paris jeudi 25 décembre 2025.

Église chauffée !

Collation après concert avec les frères dominicains du Couvent. Apportez : gâteaux et autres encas… le Couvent fourni les boissons chaudes ou fraîches.

CONCERT : Noël des Origines en Araméen, Hébreu, Grec ancien …

Chants de Noël d’Orient et d’Occident

du Premier Siècle et d’Hildegarde de Bingen

Par Sylvie CARROY Chant, harpe, lyre, tempura… : Mezzo soprano voix, qui explore par le chant, des registres musicaux traditionnels dans des répertoires araméen, médiéval, celtique et byzantin… Son parcourt, au-delà des frontières et du temps, ces sonorités, accompagnés par la harpe, la lyre ou des bols tibétains et tempura. Sylvie Carroy disciple de Sœur Marie Keyrouz vous invite à partager la résonance de ces vibrations si particulières.

Le jeudi 25 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Couvent de l’Annonciation 222, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1976576183573?aff=oddtdtcreator