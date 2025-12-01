GRAND CONCERT DE NOËL PAR SINFONIA GARONNA ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX Toulouse

ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX 21 Rue Valade Toulouse Haute-Garonne

13 décembre 2025 20:00:00
2025-12-13

Le chœur mixte de Sinfonia Garonna est heureux de vous convier à son grand concert de Noël !
Au programme des extraits d’oratorios de Bach, Haendel et St-Saëns ainsi que des pièces de Berlioz, Mendelssohn et autres grands compositeurs ! Un programme éclectique qui vous fera voyager à travers les siècles et l’histoire de la musique !

Orgue Philippe Pernet
Soprano Lucie de La Serna
Violoncelle Mathieu Barbin
Direction Martin Lacheteau   .

English :

The Sinfonia Garonna mixed choir is delighted to invite you to its big Christmas concert!

