GRAND CONCERT DE NOËL PAR SINFONIA GARONNA ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX Toulouse

GRAND CONCERT DE NOËL PAR SINFONIA GARONNA

ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX 21 Rue Valade Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le chœur mixte de Sinfonia Garonna est heureux de vous convier à son grand concert de Noël !

Au programme des extraits d’oratorios de Bach, Haendel et St-Saëns ainsi que des pièces de Berlioz, Mendelssohn et autres grands compositeurs ! Un programme éclectique qui vous fera voyager à travers les siècles et l’histoire de la musique !

Orgue Philippe Pernet

Soprano Lucie de La Serna

Violoncelle Mathieu Barbin

Direction Martin Lacheteau .

ÉGLISE SAINT-PIERRE DES CHARTREUX 21 Rue Valade Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie communication.sinfoniagaronna@gmail.com

English :

The Sinfonia Garonna mixed choir is delighted to invite you to its big Christmas concert!

L’événement GRAND CONCERT DE NOËL PAR SINFONIA GARONNA Toulouse a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE