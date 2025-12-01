Grand concert de Noël: Quand la pop et les traditions s’en mêlent!

1 rue du couvent Ottmarsheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Quand la pop et les traditions s’en mêlent !: grand concert de Noël par le trio Jumble

Quand la pop et les traditions s’en mêlent !: grand concert de Noël par le trio Jumble .

1 rue du couvent Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 27 57 patrimoine@ottmarsheim.fr

English :

When pop and tradition come together: Christmas concert by the Jumble trio

L’événement Grand concert de Noël: Quand la pop et les traditions s’en mêlent! Ottmarsheim a été mis à jour le 2025-12-04 par Point information d’Ottmarsheim com com porte de France Rhin sud