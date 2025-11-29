Grand concert de Sainte Cécile Salle du Parc Thiviers

Grand concert de Sainte Cécile

Salle du Parc Le Parc Theulier Thiviers Dordogne

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29 2025-11-30

Ce sont les plus importants de l’année pour l’Harmonie. L’effectif de l’Harmonie est au grand complet, armée d’un travail de préparation et de répétition très poussé. Cette représentation est un véritable temps fort pour l’orchestre, et bouscule les représentations classiques que se font les locaux.

Salle du Parc Le Parc Theulier Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 70 73 orchestre.harmonie.thiviers@gmail.com

English : Grand concert de Sainte Cécile

These are the most important of the year for the Harmonie. The entire orchestra is on hand, armed with extensive preparation and rehearsals. This performance is a real highlight for the orchestra, shaking up the classical representations that the locals have of it

German : Grand concert de Sainte Cécile

Es sind die wichtigsten des Jahres für die Harmonie. Die Harmonie ist vollzählig, was auf eine intensive Vorbereitung und Probenarbeit zurückzuführen ist. Dieser Auftritt ist ein echtes Highlight für das Orchester und stellt die klassischen Vorstellungen der Einheimischen auf den Kopf

Italiano :

Sono le più importanti dell’anno per le Harmonie. L’intera band è presente, armata di un grande lavoro di preparazione e di prove. Questa esibizione è un vero e proprio fiore all’occhiello per l’orchestra e scuote le classiche rappresentazioni che i locali hanno di essa.

Espanol : Grand concert de Sainte Cécile

Son los más importantes del año para la Harmonie. Toda la orquesta está allí, armada con un gran trabajo de preparación y ensayo. Esta actuación es un verdadero acontecimiento para la orquesta, y sacude las representaciones clásicas que los lugareños tienen de ella

