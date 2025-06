Grand concert des lauréats du Conservatoire de Sarreguemines Sarreguemines 24 juin 2025 20:00

Cette soirée célèbre les réussites et la passion des artistes du Conservatoire de Sarreguemines distingués cette année, marquée par une cérémonie de remise de prix.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles).Tout public

English :

The evening celebrates the achievements and passion of this year’s award-winning artists from the Sarreguemines Conservatoire, and is marked by an awards ceremony.

Free admission (subject to availability).

German :

An diesem Abend werden die Erfolge und die Leidenschaft der in diesem Jahr ausgezeichneten Künstler des Konservatoriums von Sarreguemines gefeiert, was durch eine Preisverleihung markiert wird.

Freier Eintritt (im Rahmen der verfügbaren Plätze).

Italiano :

La serata celebra i risultati e la passione degli artisti premiati quest’anno dal Conservatorio di Sarreguemines ed è caratterizzata da una cerimonia di premiazione.

Ingresso libero (fino a esaurimento posti).

Espanol :

La velada celebra los logros y la pasión de los artistas del Conservatorio de Sarreguemines galardonados este año, y está marcada por una ceremonia de entrega de premios.

Entrada gratuita (sujeta a disponibilidad).

