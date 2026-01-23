Grand concert d’hiver de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Guingamp Théâtre du Champ-Au-Roy Guingamp

Grand concert d’hiver de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Guingamp

Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ-Au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Au programme, un répertoire très varié classique, variété, jazz, musiques de films… Billetterie sur place, 1h avant le début du concert ou à partir du 30 janvier, au Jardin Anglais , 25 rue des Ponts-St-Michel, Guingamp. .

