Grand concert d’hiver funky, films et fiesta ! Metzeral

Début : Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31 22:30:00

2026-01-31

Que vous soyez amateur de grandes bandes originales, de grooves endiablés ou simplement curieux de vivre un beau moment de partage musical, ce concert saura vous séduire et réchauffer l’hiver en musique !

La Société de Musique Ilienkopf vous donne rendez-vous pour son grand concert d’hiver, un moment musical festif et intergénérationnel à ne pas manquer !

Placée sous le signe de l’énergie, de l’émotion et de la convivialité, cette soirée promet un voyage musical haut en couleur, mêlant rythmes funk entraînants, musiques de films emblématiques et ambiances festives irrésistibles.

Sous la direction de Jean Martin MEYER et Alfred RITTER, les musiciens de l’Ilienkopf partageront la scène avec les élèves de l’école de musique ainsi qu’avec les Ilienkids, offrant au public un programme riche, dynamique et plein de fraîcheur. Cette collaboration met à l’honneur la transmission, la passion de la musique et le talent de toutes les générations.

Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 66 27 ertle.claude@wanadoo.fr

Whether you’re a fan of great soundtracks music, frenzied grooves, or simply looking for a moment of musical sharing, this concert is sure to seduce you and warm up the winter with music!

