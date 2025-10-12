Grand concert d’orgue Jean-Baptiste Monnot Rue de Mgr Sibourg Saint-Paul-Trois-Châteaux

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-12 17:00:00

fin : 2025-10-12 18:30:00

2025-10-12

Concert d’orgue avec Jean-Baptiste MONNOT, organiste de renommée internationale, titulaire du grand orgue « Cavaillé-Coll » de l’abbatiale de Saint-Ouen de Rouen. Concert retransmis sur grand écran.

Rue de Mgr Sibourg Cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 04 04 96 65 domie.bertolus@free.fr

English :

Organ concert with Jean-Baptiste MONNOT, internationally renowned organist and owner of the Cavaillé-Coll organ in the Abbey Church of Saint-Ouen in Rouen. Concert broadcast on large screen.

German :

Orgelkonzert mit Jean-Baptiste MONNOT, einem international bekannten Organisten und Inhaber der großen « Cavaillé-Coll »-Orgel in der Abteikirche Saint-Ouen in Rouen. Das Konzert wird auf eine Großleinwand übertragen.

Italiano :

Concerto d’organo con Jean-Baptiste MONNOT, organista di fama internazionale e proprietario dell’organo Cavaillé-Coll della chiesa abbaziale di Saint-Ouen a Rouen. Concerto trasmesso su grande schermo.

Espanol :

Concierto de órgano con Jean-Baptiste MONNOT, organista de renombre internacional y propietario del órgano Cavaillé-Coll de la iglesia abacial de Saint-Ouen en Ruán. Concierto retransmitido en pantalla gigante.

