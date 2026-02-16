Grand concert d’ouverture du Jazz Bat la Campagne Place de la liberté Coulonges-sur-l’Autize

Grand concert d’ouverture du Jazz Bat la Campagne

Place de la liberté Espace Colonica Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Vendredi 6 mars à 20h30

Espace Colonica, Place de la Liberté, 79160 Coulonges-sur-l’Autize

Concert de Maxime Plisson Quartet avec Maxime Plisson: chant, Antoine Hervier: piano, Guillaume Souriau: contrebasse et Alban Mourgues: batterie

Tarifs 10€ 8 €

Réservations sur https://www.lejazzbatlacampagne.com/le…/vendredi-6-mars/

Un avant goût https://maximeplissonquartet.fr/ .

English : Grand concert d’ouverture du Jazz Bat la Campagne

