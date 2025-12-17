GRAND CONCERT DU NOUVEL AN CHINOIS Montpellier

GRAND CONCERT DU NOUVEL AN CHINOIS

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 9 – 9 – 36 EUR

Date : 2026-02-10

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

Date(s) :

2026-02-10

Depuis plus de vingt ans, le Grand Concert du Nouvel An Chinois parcourt l’Europe, invitant le public occidental à découvrir l’immense richesse de la musique traditionnelle chinoise. Pour célébrer l’entrée dans l’Année du Cheval, l’Opéra Orchestre invite un grand orchestre venu de Chine, qui proposera une traversée musicale des provinces chinoises, explorant un répertoire de plus de 3 000 ans d’histoire musicale.

Sur scène, les musiciens font résonner des instruments emblématiques tels que l’Erhu, le Pipa ou le Yangqin, dont les sonorités envoûtantes transportent les spectateurs des steppes de Mongolie aux jardins de Canton. En mettant en lumière ces répertoires rarement joués hors de Chine, le Grand Concert du Nouvel An Chinois vous invite à découvrir la culture chinoise à travers un univers musical captivant, rare sur les scènes occidentales.

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

For over twenty years, the Chinese New Year Grand Concert has been touring Europe, inviting Western audiences to discover the immense richness of traditional Chinese music. To celebrate the start of the Year of the Horse, the Opéra Orchestre is inviting a large orchestra from China to take us on a musical journey through the provinces of China

