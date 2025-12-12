Grand Concert du Nouvel An Centre de Polyactivité Cornimont

Grand Concert du Nouvel An

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Le Duo d’Harmonie Haute Moselotte vous invite pour leur Grand Concert du Nouvel An ! Pour l’occasion, 3 orchestres seront réunis le Duo D’Harmonie de Cornimont-La Bresse, l’Orchestre Apromuse de Senones et l’Harmonie municipale de Raon l’Étape. Sous la direction d’Aline PERRIN. Entrée libre, tout public.Tout public

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est harmonie.cornimont@gmail.com

English :

The Duo d’Harmonie Haute Moselotte invites you to their Grand New Year’s Concert! For the occasion, 3 orchestras will join forces: the Duo D’Harmonie de Cornimont-La Bresse, the Orchestre Apromuse de Senones and the Harmonie municipale de Raon l’Étape. Conducted by Aline PERRIN. Free admission, all audiences.

