Grand Concert du Nouvel An Centre de Polyactivité Cornimont

Centre de Polyactivité 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges
Samedi 2026-01-10 20:00:00
2026-01-10
Le Duo d’Harmonie Haute Moselotte vous invite pour leur Grand Concert du Nouvel An ! Pour l’occasion, 3 orchestres seront réunis le Duo D’Harmonie de Cornimont-La Bresse, l’Orchestre Apromuse de Senones et l’Harmonie municipale de Raon l’Étape. Sous la direction d’Aline PERRIN. Entrée libre, tout public.Tout public
harmonie.cornimont@gmail.com
The Duo d’Harmonie Haute Moselotte invites you to their Grand New Year’s Concert! For the occasion, 3 orchestras will join forces: the Duo D’Harmonie de Cornimont-La Bresse, the Orchestre Apromuse de Senones and the Harmonie municipale de Raon l’Étape. Conducted by Aline PERRIN. Free admission, all audiences.
