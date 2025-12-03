Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris
Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris jeudi 1 janvier 2026.
Programme Festif de Virtuosité ! par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses »
Mozart – Divertimento k136 en ré majeur
Monti – Csardas
Dinicu – Ciocarlia « L’Alouette »
Sarasate – « Navarra »
Strauss – Le Beau Danube bleu – Pizzicato polka – Trisch Trasch polka – Marche de Radetzky
La presse en parle…
Var – Matin « Un concert exceptionnel… un tourbillon romantique… »
Ouest – France « L’interprétation exceptionnelle de virtuosité et de sensibilité par des musiciens d’excellence, a offert un concert plein d’exaltation. »
par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses » créé en 2011 par le violoniste Vadim Tchijik (nommé Lauréat JUVENTUS par le Conseil de l’Europe) est une formation à cordes constituée de musiciens concertistes professionnels de très haut niveau. Depuis sa création, l’ensemble donne de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger. L’ensemble se produit aux cotés de solistes comme Anne Queffélec, Marielle Nordmann, Thierry Caëns, Philippe Bernold.
Les Musiciens Virtuoses: Vadim Tchijik, violon solo et direction
violons : Saskia Lethiec, Thomas Cardineau, Gabriele Slyzite,
alto : Andrei Malakhov – violoncelle : Clémence Ralincourt
Programme Festif de Virtuosité ! par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses ».
Le jeudi 01 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-01T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-01T16:00:00+02:00_2026-01-01T17:00:00+02:00
Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1976576440341?aff=oddtdtcreator