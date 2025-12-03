Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris

Programme Festif de Virtuosité ! par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses »

Mozart – Divertimento k136 en ré majeur

Monti – Csardas

Dinicu – Ciocarlia « L’Alouette »

Sarasate – « Navarra »

Strauss – Le Beau Danube bleu – Pizzicato polka – Trisch Trasch polka – Marche de Radetzky

La presse en parle…

Var – Matin « Un concert exceptionnel… un tourbillon romantique… »

Ouest – France « L’interprétation exceptionnelle de virtuosité et de sensibilité par des musiciens d’excellence, a offert un concert plein d’exaltation. »

par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses » créé en 2011 par le violoniste Vadim Tchijik (nommé Lauréat JUVENTUS par le Conseil de l’Europe) est une formation à cordes constituée de musiciens concertistes professionnels de très haut niveau. Depuis sa création, l’ensemble donne de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger. L’ensemble se produit aux cotés de solistes comme Anne Queffélec, Marielle Nordmann, Thierry Caëns, Philippe Bernold.

Les Musiciens Virtuoses: Vadim Tchijik, violon solo et direction

violons : Saskia Lethiec, Thomas Cardineau, Gabriele Slyzite,

alto : Andrei Malakhov – violoncelle : Clémence Ralincourt

Le jeudi 01 janvier 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1976576440341?aff=oddtdtcreator