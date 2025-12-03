Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris

Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris

Grand Concert du Nouvel An Église Saint Philippe du Roule Paris jeudi 1 janvier 2026.

Programme Festif de Virtuosité ! par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses »

Mozart – Divertimento k136 en ré majeur

Monti – Csardas

Dinicu – Ciocarlia « L’Alouette »

Sarasate – « Navarra »

Strauss – Le Beau Danube bleu – Pizzicato polka – Trisch Trasch polka – Marche de Radetzky

La presse en parle…

Var – Matin « Un concert exceptionnel… un tourbillon romantique… »

Ouest – France « L’interprétation exceptionnelle de virtuosité et de sensibilité par des musiciens d’excellence, a offert un concert plein d’exaltation. »

par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses » créé en 2011 par le violoniste Vadim Tchijik (nommé Lauréat JUVENTUS par le Conseil de l’Europe) est une formation à cordes constituée de musiciens concertistes professionnels de très haut niveau. Depuis sa création, l’ensemble donne de nombreux concerts et festivals en France et à l’étranger. L’ensemble se produit aux cotés de solistes comme Anne Queffélec, Marielle Nordmann, Thierry Caëns, Philippe Bernold.

Les Musiciens Virtuoses: Vadim Tchijik, violon solo et direction

violons : Saskia Lethiec, Thomas Cardineau, Gabriele Slyzite,

alto : Andrei Malakhov – violoncelle : Clémence Ralincourt

Programme Festif de Virtuosité ! par L’ensemble à cordes « Les Virtuoses ».
Le jeudi 01 janvier 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-01T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-01T16:00:00+02:00_2026-01-01T17:00:00+02:00

Église Saint Philippe du Roule 154, rue du Faubourg Saint-Honoré  75008 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/1976576440341?aff=oddtdtcreator