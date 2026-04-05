Grand concert événement au profit de l’orgue Merklin, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Grand concert événement au profit de l’orgue Merklin Samedi 19 septembre, 20h30 LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00
Pour célébrer le sauvetage et la restauration de ce joyau instrumental, l’église Saint-Thomas résonnera des notes divines du Requiem de Gabriel Fauré.
Avec le chœur départemental de la Sarthe sous la direction de Yanis BENABDALLAH en partenariat avec la Fondation du patrimoine
1ère partie « Résonnances Sacrées »
• Ubi Caritas de Ola Gjeilo
• Ave Maria de Anton Bruckner
• Salve Regina de Miklós Kocsár
• Le Cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré
• Ave Maria de Franz Biebl
2ème partie : Le Requiem de Gabriel Fauré
Chef-d’œuvre de la musique sacrée, cette œuvre lumineuse et apaisante fera vibrer les voûtes de l’église et donnera toute sa mesure au souffle retrouvé de l’orgue Merklin. Un rendez-vous musical d’exception et solidaire.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Pour célébrer le sauvetage et la restauration de ce joyau instrumental, l’église Saint-Thomas résonnera des notes divines du Requiem de Gabriel Fauré.
©MINISTERE CULTURE
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