Grand concert flamenco église St Philippe du Roule Paris

Grand concert flamenco église St Philippe du Roule Paris dimanche 23 novembre 2025.

En Juin dernier, vous étiez tellement heureux de ce concert, me demandant de le reprogrammer absolument !

C’était un Vendredi Soir donc pas évident pour tous de venir. Cette fois, pour que TOUS puissiez venir : c’est un dimanche après midi !

Concert Exceptionnel

Payant, tarif unique : 15€ placement libre

En espèce sur place – PAS DE CARTE BANCAIRE – ou en vente par internet jusqu’au 23 Novembre 11h.

Via se lien d’achat des places : https://my.weezevent.com/grand-concert-flamenco-avec-danseuse.

Entre passion, souffrance et sensualité. Guitare – Chant – Percus & Danse. La Compagnie Anita Hernandez, vous plonge au cœur de l’Andalousie !

Le dimanche 23 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif Unique : 15€ placement libre

En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou

en vente par internet jusqu’au 23 Novembre 11h

Via se lien d’achat des places :

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-23T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-23T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-23T16:00:00+02:00_2025-11-23T17:00:00+02:00

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris