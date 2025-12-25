Grand Concert Flamenco, église St Philippe du Roule Paris

Un nouveau Spectacle pour 2026, entre passion, souffrance et sensualité

Nouvelle Danseuse, Nouveau Guitariste, Nouveau Programme !

La Compagnie Anita Hernandez, nous plonge au cœur de l’Andalousie

Les artistes:

Chant: Anita Hernandez – Guitare: François Aria – Percussion: Cyril Blanc & Danse: Caroline Duyck Pastor

Nouveau Spectacle 2026 : Chant, guitare, percussion et danse

Le dimanche 01 février 2026

de 16h00 à 17h20

payant

Tarif unique : 15€ par personne

ou Si le quota des ventes sur internet est atteint :

Vente de billet en Espèce sur Place à l’entrée – Pas de Carte Bancaire –

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/grand-concert-flamenco-2



