Grand Concert Flamenco, église St Philippe du Roule Paris dimanche 1 février 2026.
Un nouveau Spectacle pour 2026, entre passion, souffrance et sensualité
Nouvelle Danseuse, Nouveau Guitariste, Nouveau Programme !
La Compagnie Anita Hernandez, nous plonge au cœur de l’Andalousie
Les artistes:
Chant: Anita Hernandez – Guitare: François Aria – Percussion: Cyril Blanc & Danse: Caroline Duyck Pastor
Nouveau Spectacle 2026 : Chant, guitare, percussion et danse
Le dimanche 01 février 2026
de 16h00 à 17h20
payant
Tarif unique : 15€ par personne
ou Si le quota des ventes sur internet est atteint :
Vente de billet en Espèce sur Place à l’entrée – Pas de Carte Bancaire –
Public jeunes et adultes.
église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/grand-concert-flamenco-2
