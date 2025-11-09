Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris

Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris dimanche 9 novembre 2025.

GRAND CONCERT GOSPEL

par le choeur a cappella » Soul Tales » direction: Marco Del Gatto

Chants Traditionnels des Origines du GOSPEL

Chants de Spirituals traditionnels et Freedom Songs !

» le but de ce concert : que Tout le monde rentre à la maison avec le sourire «

Tarif unique 10€ par personne

en espèce sur place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou

Réservation des Billets Conseillé par Internet : 10 € + 1€ de Frais du site :

Fin de mise en vente internet : Samedi 8 Novembre 20h (ensuite ce sera sur place à l’entrée du concert)

https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella

Placement Libre : l’église est Grande : 500 places

( l’acoustique est très très bonne partout; quelque soit l’endroit de vos places !!! )

Le dimanche 09 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Public jeunes et adultes.

église Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris

https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella