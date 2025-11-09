Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris

Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris

Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris dimanche 9 novembre 2025.

GRAND CONCERT GOSPEL

par le choeur a cappella  » Soul Tales  » direction: Marco Del Gatto

Chants Traditionnels des Origines du GOSPEL

Chants de Spirituals traditionnels et Freedom Songs !

 » le but de ce concert : que Tout le monde rentre à la maison avec le sourire « 

Tarif unique 10€ par personne

en espèce sur place

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou

Réservation des Billets Conseillé par Internet : 10 € + 1€ de Frais du site :

Fin de mise en vente internet : Samedi 8 Novembre 20h (ensuite ce sera sur place à l’entrée du concert)

https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella

Placement Libre : l’église est Grande : 500 places

( l’acoustique est très très bonne partout; quelque soit l’endroit de vos places !!! )

Chants Traditionnels des Origines du GOSPEL

Chants de Spirituals traditionnels et Freedom Songs !
Le dimanche 09 novembre 2025
de 15h30 à 16h30
payant

Tarif unique 10€ par personne

    en espèce sur place

 – PAS DE CARTE BANCAIRE –

ou 

Réservation des Billets Conseillé par Internet : 10 € + 1€ de Frais du site 

    https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella

Placement Libre  :  l’église est Grande : 500 places  

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T16:30:00+01:00
fin : 2025-11-09T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T15:30:00+02:00_2025-11-09T16:30:00+02:00

église Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig  75015 Paris
https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella