Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris
Grand concert Gospel église Notre Dame de la Salette Paris dimanche 9 novembre 2025.
GRAND CONCERT GOSPEL
par le choeur a cappella » Soul Tales » direction: Marco Del Gatto
Chants Traditionnels des Origines du GOSPEL
Chants de Spirituals traditionnels et Freedom Songs !
» le but de ce concert : que Tout le monde rentre à la maison avec le sourire «
Tarif unique 10€ par personne
en espèce sur place
– PAS DE CARTE BANCAIRE –
ou
Réservation des Billets Conseillé par Internet : 10 € + 1€ de Frais du site :
Fin de mise en vente internet : Samedi 8 Novembre 20h (ensuite ce sera sur place à l’entrée du concert)
https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella
Placement Libre : l’église est Grande : 500 places
( l’acoustique est très très bonne partout; quelque soit l’endroit de vos places !!! )
Chants Traditionnels des Origines du GOSPEL
Chants de Spirituals traditionnels et Freedom Songs !
Le dimanche 09 novembre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Tarif unique 10€ par personne
en espèce sur place
– PAS DE CARTE BANCAIRE –
ou
Réservation des Billets Conseillé par Internet : 10 € + 1€ de Frais du site :
https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella
Placement Libre : l’église est Grande : 500 places
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-09T16:30:00+01:00
fin : 2025-11-09T17:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-09T15:30:00+02:00_2025-11-09T16:30:00+02:00
église Notre Dame de la Salette 27 rue de Dantzig 75015 Paris
https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-a-cappella