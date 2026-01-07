Grand Concert Gospel église St Philippe du Roule Paris

Grand Concert Gospel

L’Histoire du Gospel à travers les Célèbres Négro-Spirituals, mais également des Chants Moins Connus des Origines du Gospel.

La Chorale Gospel -SOUL TALES-, vous invite au partage d’un concert plein d’émotion et de joie !

Le but de ce concert : que chacun d’entre vous reparte à la maison avec la joie au coeur !

Tarif unique 10€ par personne

Billetterie : https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-3

ou en espèce sur place à l’entrée – pas de carte bancaire –

Le samedi 07 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

église St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/grand-concert-gospel-3



