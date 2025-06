Grand concert Place de l’église Lexy 29 juin 2025 15:00

Meurthe-et-Moselle

Grand concert Place de l’église Eglise de Lexy Lexy Meurthe-et-Moselle

Grand concert avec la participation de plusieurs chorales.Tout public

Place de l’église Eglise de Lexy

Lexy 54720 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 24 14 67

English :

Big concert with the participation of several choirs.

German :

Großes Konzert mit der Teilnahme mehrerer Chöre.

Italiano :

Grande concerto con la partecipazione di diversi cori.

Espanol :

Gran concierto con la participación de varios coros.

