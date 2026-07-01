UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Vabres-l'Abbaye

Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye

lundi 27 juillet 2026 · Vabres-l'Abbaye

Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
12400 Vabres-l'Abbaye
Département
Aveyron
Tarif
13 Tarif de base plein tarif Prix par personne

Vabres-l’Abbaye

Grand Concert Orgues historiques de Micot

Place de l’église Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

Soirée musicale à la cathédrale de Vabres , grand concert des Orgues de Micot !
Grand Concert des Orgues historiques Micot (1761-1762) par Sylvain Pluyaut , brillant organiste. 13  .

Place de l’église Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Musical Evening at Vabres Cathedral: A Grand Concert Featuring the Micot Organs!

L’événement Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Vabres-l'Abbaye (Aveyron)