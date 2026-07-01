Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye
lundi 27 juillet 2026 · Vabres-l'Abbaye
Informations pratiques
Vabres-l’Abbaye
Grand Concert Orgues historiques de Micot
Place de l’église Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-27
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Soirée musicale à la cathédrale de Vabres , grand concert des Orgues de Micot !
Grand Concert des Orgues historiques Micot (1761-1762) par Sylvain Pluyaut , brillant organiste. 13 .
Place de l’église Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
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English :
Musical Evening at Vabres Cathedral: A Grand Concert Featuring the Micot Organs!
L’événement Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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