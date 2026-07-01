Informations pratiques

Vabres-l’Abbaye

Grand Concert Orgues historiques de Micot

Place de l’église Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Soirée musicale à la cathédrale de Vabres , grand concert des Orgues de Micot !

Grand Concert des Orgues historiques Micot (1761-1762) par Sylvain Pluyaut , brillant organiste. 13 .

Place de l’église Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

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English :

Musical Evening at Vabres Cathedral: A Grand Concert Featuring the Micot Organs!

L’événement Grand Concert Orgues historiques de Micot Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2026-07-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)