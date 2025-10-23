Grand concert : Passion selon St-Matthieu de J. S. Bach par l’ensemble Gli Angeli Genève (direction Stephan MacLeod) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim

Grand concert : Passion selon St-Matthieu de J. S. Bach par l’ensemble Gli Angeli Genève (direction Stephan MacLeod) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim dimanche 15 mars 2026.

Grand concert : Passion selon St-Matthieu de J. S. Bach par l’ensemble Gli Angeli Genève (direction Stephan MacLeod) Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim Dimanche 15 mars 2026, 14h30 une majorité de places à 25€ • Un nombre limité de places avec excellente visibilité : ces excellentes places à 35€ • Une trentaine de places avec moins bonne visibilité ou sans visibilité, à 10€ • Moins de 16 ans : gratuit • place avec don : 40€

Il s’agira du plus grand concert organisé à Saessosheim en ces 30 ans d’activité, avec 55 musiciens professionnels de très haut niveau pour une œuvre majeure. Réservation recommandée.

GRAND CONCERT :

Dimanche 15 mars 2026 à 14h30 à l’église de Saessolsheim.

Passion selon St-Matthieu de Johann Sebastian Bach (1685 – 1750).

Ensemble Gli Angeli Genève, direction (et basse solo) Stephan MacLeod.

Entrée : 25€/35€/10€/40€ ; possibilité de co-voiturage ; possibilité de repas avant le concert.

Un groupe principal (orchestre et chanteurs) sera dans le chœur ; un groupe secondaire (orchestre et chanteurs) sera à la tribune. Le public sera ainsi au milieu de la musique, conformément à l’intention de Bach, mais c’est rarement mis en œuvre de cette manière.

Les textes et traductions seront projetés sur écran pendant le déroulement du concert.

Ce concert sera un des événements les plus importants en ce qui concerne la musique classique en Alsace en 2026. En 1995, l’Association des Amis de l’Orgue de Saessolsheim réussit le pari de construire un nouvel orgue, superbe, dans l’église de Saessolsheim.

Depuis ce sont 31 ans de musiques, plus de 200 concerts de qualité, 22 stages internationaux d’orgue, 15 enregistrements de CD, de nombreuses vidéos… En somme : une très riche activité, impressionnante : Saessolsheim est devenu un haut lieu de la musique en Alsace.

Avec, entre autres pour ce concert, de grands solistes internationaux réputés parmi les ensembles spécialisés en musique baroque : Werner Güra (ténor, évangéliste), Rachel Redmond et Aleksandra Lewandowska (sopranos), Alex Potter et William Shelton (altos), Thomas Hobbs et Antonin Rondepierre (ténors), Matthew Brook (basse), Stephan MacLeod (basse et direction).

Pour les concerts à Saessolsheim, l’association des amis de l’orgue incite au co-voiturage, comme passager ou conducteur. Elle invite les intéressés à la contacter afin de mettre les personnes en contact. Co-voiturer c’est : faire des économies, une bonne démarche par rapport à l’environnement, simplifier le parking, peut-être faire des rencontres sympathiques…

Contact, réservation : ASAMOS, téléphone : 06 88 12 54 79 ; E-mail : [asamos@orange.fr](mailto:asamos@orange.fr) ; site : [http://asamos.org](http://asamos.org)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T18:30:00.000+01:00

1

06 88 12 54 79 https://www.facebook.com/SaessolsheimConcerts/ asamos@orange.fr http://asamos.org

Saessolsheim (Bas-Rhin), église St-Jean Baptiste Saessolsheim rue de l’église Saessolsheim 67270 Bas-Rhin