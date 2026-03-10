Grand concert pour les aixois Cathédrale Saint-Sauveur Aix-en-Provence

Grand concert pour les aixois

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 16h. Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 16:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Un dimanche de Pâques placé sous le signe de l’esprit ! Le concert offert aux Aixois met en miroir, cette année, les dix Méditations pour le Carême de Marc-Antoine Charpentier et la poésie mystique française.

Gratuit sur réservation ou en billetterie au Grand Théâtre de Provence.

Un justificatif de domicile dans une des communes du Pays d’Aix sera demandé pour réserver une place.

Placement libre. .

Cathédrale Saint-Sauveur 34 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13

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English :

A spiritual Easter Sunday! This year’s concert in Aix-en-Provence features Marc-Antoine Charpentier’s ten Meditations for Lent and French mystical poetry.

L’événement Grand concert pour les aixois Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence