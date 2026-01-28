Grand concert symphonique – L’orchestre de chambre du Karlsruhe Institute of Technology Eglise Saint-Louis en L’Ile Paris

ENTREE LIBRE

Un concert d’exception, présenté par les 50 musiciens de l’orchestre de chambre du Karlsruhe Institute of Technology, chef d’orchestre François Salignat.

Œuvres de Haydn et Poulenc et une création mondiale par le compositeur Parisien Gilles Schuehmacher, « Lichtwege »

L’Orchestre de chambre du KIT a été fondé en 1976 par le physicien Dieter Köhnlein. Depuis 2020, la direction artistique est assurée par le pianiste François Salignat. Les quelque 40 musiciens, principalement des étudiants, des collaborateurs et des anciens étudiants du Karlsruhe Institute of Technology (KIT), élaborent chaque année deux à trois programmes de concert lors de répétitions hebdomadaires.Le répertoire s’étend des œuvres baroques au classicisme et au romantisme, jusqu’à la musique des XXᵉ et XXIᵉ siècles. Lors du Concours allemand des orchestres, l’orchestre a remporté à plusieurs reprises le premier prix fédéral. Des tournées de concerts ont conduit l’ensemble notamment en Chine, en Russie, au Brésil, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, au Chili, au Canada, en Tunisie, en Israël, en Slovaquie et aux États-Unis.L’orchestre collabore avec des solistes de renom, tels que Laurent Breuninger, Jory Vinikour, Natalia Zagalskaia ou Toomas Vana. Il se conçoit également comme un pont vers d’autres institutions culturelles de la région, comme en témoignent les coopérations avec les chœurs du KIT ou l’accompagnement musical lors du Festival du film muet de Karlsruhe en 2023. Le lien avec la jeune génération artistique de Karlsruhe revêt une importance particulière pour l’orchestre : ainsi, un concert réunissant trois jeunes pianistes du Conservatoire de Karlsruhe a eu lieu en 2022, suivi en 2024 d’un projet commun avec des enfants de l’école de danse « La Remise », ainsi qu’un projet scolaire autour de « Pierre et le Loup » avec Juri Tetzlaff comme narrateur.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h30 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Eglise Saint-Louis en L’Ile 9 bis rue Saint Louis en l’Ile 75004 Paris

Métro -> 7 : Sully – Morland (Paris) (246m)

Bus -> 678687 : Pont Sully – Quai de Béthune (Paris) (91m)

Vélib -> Quai de Béthune – Pont de la Tournelle (185.41m)

