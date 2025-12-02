Grand concert symphonique OSAMU & Co Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Grand concert symphonique OSAMU & Co

Mardi 2 décembre 2025 à partir de 21h. Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 21:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Pour clore l’année en beauté, l’orchestre OSAMU & Co, composé d’étudiants et personnels d’Aix-Marseille Université ainsi que d’élèves du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, se prépare à vous enchanter avec son premier programme de l’année !

Qu’est-ce que l’OSAMU & Co ?

OSAMU & Co Orchestre Symphonique d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

Placé sous la direction du chef d’orchestre marseillais Sébastien Boin, OSAMU & Co rassemble des étudiants et membres du personnel issus de toutes les composantes de l’université et des élèves et membres du personnel du Conservatoire de Marseille, recrutés au meilleur niveau pour jouer le grand répertoire symphonique et contribuer à son enrichissement par la programmation de créations contemporaines.



L. Bernstein | Danses Symphoniques, West Side Story.

M. Ravel | Concerto en sol pour piano | Piano Hermine Forray.

A. Honegger | Pacific 231. .

Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To close the year in style, the OSAMU & Co orchestra, made up of students and staff from Aix-Marseille University and students from the Pierre Barbizet Conservatory in Marseille, is preparing to enchant you with its first program of the year!

German :

Zum Abschluss des Jahres bereitet sich das Orchester OSAMU & Co, das aus Studenten und Mitarbeitern der Aix-Marseille Université sowie aus Schülern des Conservatoire Pierre Barbizet in Marseille besteht, darauf vor, Sie mit seinem ersten Programm des Jahres zu verzaubern!

Italiano :

Per concludere l’anno in bellezza, l’orchestra OSAMU & Co, composta da studenti e personale dell’Università di Aix-Marseille e da studenti del Conservatorio Pierre Barbizet di Marsiglia, si prepara a incantarvi con il suo primo programma dell’anno!

Espanol :

Para despedir el año por todo lo alto, la orquesta OSAMU & Co, formada por estudiantes y personal de la Universidad de Aix-Marsella y alumnos del Conservatorio Pierre Barbizet de Marsella, se prepara para encantarle con su primer programa del año

L’événement Grand concert symphonique OSAMU & Co Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence