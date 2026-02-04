Grand Concert Tango Argentin Avec Couple de Danseurs Eglise St Philippe du Roule Paris
Grand Concert Tango Argentin Avec Couple de Danseurs Eglise St Philippe du Roule Paris dimanche 1 mars 2026.
Salle Chauffée !
– Concert Exceptionnel –
Grand Concert Tango
Guitare & Couple de Danseurs de Tango Argentin
Entre Passion et Sensualité : Revivez l’Histoire de cette Musique et de cette Danse de Légende !
Couple de Danse : Gisela Passi & Rodrigo Rufino
Guitare : Ludovic Michel :
– Disciple préféré d’Alexandre LAGOYA au CNSM de Paris. Il s’ensuit une activité intense de concerts : Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, la Cigale, l’UNESCO… ainsi qu’aux États-Unis, Russie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Suisse, Italie…,
– En 2007, c’est la consécration de son talent, qui l’amènera à jouer Tango avec Fernando Suarez-Paz, LE violoniste d’Astor Piazzolla.
– il totalise plus d’ 1 millier de concerts et vient d’achever avec succès une tournée en Chine.
Tarif unique : 15€ par personne : Billetterie: https://my.weezevent.com/grand-concert-tango-avec-couple-de-danseurs
ou
En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE – à l’Entrée du Concert
Guitare & Couple de Danseurs de Tango Argentin
Entre Passion et Sensualité
Le dimanche 01 mars 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Tarif unique : 15€ par personne :
En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE – à l’Entrée du Concert
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-01T17:00:00+01:00
fin : 2026-03-01T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-01T16:00:00+02:00_2026-03-01T17:00:00+02:00
Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
https://my.weezevent.com/grand-concert-tango-avec-couple-de-danseurs
Afficher la carte du lieu Eglise St Philippe du Roule et trouvez le meilleur itinéraire