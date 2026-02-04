Grand Concert Tango Argentin Avec Couple de Danseurs Eglise St Philippe du Roule Paris

Salle Chauffée !

– Concert Exceptionnel –

Grand Concert Tango

Guitare & Couple de Danseurs de Tango Argentin



Entre Passion et Sensualité : Revivez l’Histoire de cette Musique et de cette Danse de Légende !

Couple de Danse : Gisela Passi & Rodrigo Rufino

Guitare : Ludovic Michel :

– Disciple préféré d’Alexandre LAGOYA au CNSM de Paris. Il s’ensuit une activité intense de concerts : Salle Pleyel, Théâtre du Châtelet, la Cigale, l’UNESCO… ainsi qu’aux États-Unis, Russie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Suisse, Italie…,

– En 2007, c’est la consécration de son talent, qui l’amènera à jouer Tango avec Fernando Suarez-Paz, LE violoniste d’Astor Piazzolla.

– il totalise plus d’ 1 millier de concerts et vient d’achever avec succès une tournée en Chine.

Tarif unique : 15€ par personne : Billetterie: https://my.weezevent.com/grand-concert-tango-avec-couple-de-danseurs

ou

En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE – à l’Entrée du Concert

Le dimanche 01 mars 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Public jeunes et adultes.

Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris

https://my.weezevent.com/grand-concert-tango-avec-couple-de-danseurs



