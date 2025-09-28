Grand Concert Tango Argentin : Guitare & Couple de Danseurs Eglise St Philippe du Roule Paris

Grand Concert Tango Argentin : Guitare & Couple de Danseurs Eglise St Philippe du Roule Paris dimanche 28 septembre 2025.

Dimanche 28 Septembre 16h : Concert Payant – Tarif unique : 15€ en Espèce !

Église Saint Philippe du Roule – 154 rue du Fbg St Honoré, 75008 Paris – Métro : St Philippe du Roule, Miromesnil – Bus: 28, 32, 52, 80, 93, N02

-Concert Exceptionnel-

Grand Concert Tango

Guitare & Couple de Danseurs de Tango Argentin : Passion et Sensualité, Revivez l’Histoire de cette Musique et de cette Danse de Légende !

Guitare : Ludovic Michel

Danse : Gisela Passi & Rodrigo Rufino

Tarif unique : 15€ par personne – En Espèce Sur Place – PAS DE CARTE BANCAIRE –

Vivez la passion du tango argentin avec un grand concert le 28 septembre.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Tarif unique : 15 € par personne

En Espèce Sur Place, Merci de Prévoir l’Appoint !

– PAS DE CARTE BANCAIRE –

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T19:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-28T16:00:00+02:00_2025-09-28T17:00:00+02:00

Eglise St Philippe du Roule 154 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris