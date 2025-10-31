Grand concert vocal Arès
Grand concert vocal Arès dimanche 18 janvier 2026.
Grand concert vocal
Eglise St Vincent, Arès
17h
GRAND CONCERT VOCAL
Une rencontre réunira trois chorales Mar Y Sol de Carcans, Méli-Mélodie de Marcheprime et Arès Freedom d’Arès.
Tout public Au chapeau.
Renseignements au 06 17 64 16 83.
Lieu église-Saint-Vincent-de Paul .
33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 64 16 83
