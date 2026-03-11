Grand Concours de Belote Régionale Salle de spectacle du ROK Panazol

Grand Concours de Belote Régionale Salle de spectacle du ROK Panazol vendredi 20 mars 2026.

Salle de spectacle du ROK 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne

Participez au grand concours régional de belote, dans le cadre de la Fête de la Belote Coupe du Limousin, Trophée du ROK. Ouverture des portes à 18h15, début du jeu à 19h15. Les équipes disputent 5 parties, avec une rencontre finale entre les mieux classées. Trophées d’honneur pour les 5 premières équipes et de nombreux lots pour tous, dont jambons secs et cochon découpé. Animation surprise, tombola, restauration et buvette sur place toute la soirée. Participation limitée à 120 équipes, inscription et réservation conseillées.
Plus d’infos et inscription en 3mn sur le site BeloteLimousin.fr   .

