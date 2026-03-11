Grand Concours de Belote Régionale Salle de spectacle du ROK Panazol
Salle de spectacle du ROK 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol Haute-Vienne
Participez au grand concours régional de belote, dans le cadre de la Fête de la Belote Coupe du Limousin, Trophée du ROK. Ouverture des portes à 18h15, début du jeu à 19h15. Les équipes disputent 5 parties, avec une rencontre finale entre les mieux classées. Trophées d’honneur pour les 5 premières équipes et de nombreux lots pour tous, dont jambons secs et cochon découpé. Animation surprise, tombola, restauration et buvette sur place toute la soirée. Participation limitée à 120 équipes, inscription et réservation conseillées.
Plus d’infos et inscription en 3mn sur le site BeloteLimousin.fr .
Salle de spectacle du ROK 16 Avenue du Président Vincent Auriol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 98 43 08 basketaspanazol@gmail.com
