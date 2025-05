Grand concours de Galoche – Rue Isidore Le Garo Plomeur, 29 mai 2025 14:00, Plomeur.

Finistère

Grand concours de Galoche Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-Loisirs Galochodrome Plomeur Finistère

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-29

2025-05-29

Le jeu de la galoche est un pur produit local, un marqueur du territoire bigouden!

C’est un jeu de palets pratiqué depuis des siècles et qui continue à rassembler chaque samedi pendant la moitié de l’année près de 350 joueurs dans les compétitions du championnat inter-clubs, tandis que des parties informelles réunissent ici et là les dimanches après-midi et jours fériés, dans une ambiance conviviale, les joueurs du quartier.

Concours ouvert à tous. .

Rue Isidore Le Garo Espace jeunesse-Loisirs Galochodrome

Plomeur 29120 Finistère Bretagne +33 7 80 34 59 12

