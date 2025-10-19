GRAND CONCOURS DE MANADES Lunel
GRAND CONCOURS DE MANADES Lunel dimanche 19 octobre 2025.
GRAND CONCOURS DE MANADES
277A Rue Tivoli Lunel Hérault
Tarif : 14 – 14 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-19
19 octobre 2025 15h
Arènes de Lunel
Tél 06 31 13 19 01
Email lesarenesdelunel@gmail.com
Tarif de 14 à 22 €
Billetterie en ligne
Maestria vous propose un grand concours de manades pour cette fin de saison taurine lunelloise. Cette course sera également l’occasion de célébrer les 40 ans d’existence du Club Taurin Goya.
A l’affiche
Lichou de Rambier-Cavallini
Valdemar de Bon
Périclès de Nicollin
Novillero de Bon
Islero de Nicollin
Artaban de Cavallini Despedida
Socrate de Bon .
277A Rue Tivoli Lunel 34400 Hérault Occitanie lesarenesdelunel@gmail.com
English :
october 19, 2025 ? 15h
Lunel Arena
Tel 06 31 13 19 01
Email lesarenesdelunel@gmail.com
Price: from 14 to 22 ?
Online ticketing
German :
19. Oktober 2025 ? 15h
Arena von Lunel
Tel.: 06 31 13 19 01
Email: lesarenesdelunel@gmail.com
Eintrittspreis: von 14 bis 22 ?
Online-Ticketverkauf
Italiano :
19 ottobre 2025? 15h
Arena Lunel
Tel 06 31 13 19 01
Email lesarenesdelunel@gmail.com
Prezzo: da 14 a 22 ?
Biglietteria online
Espanol :
¿19 de octubre de 2025? 15h
Lunel Arena
Tel 06 31 13 19 01
Correo electrónico lesarenesdelunel@gmail.com
Precio: de 14 a 22 ?
Venta de entradas en línea
L’événement GRAND CONCOURS DE MANADES Lunel a été mis à jour le 2025-10-13 par 34 OT PAYS DE LUNEL