GRAND CONCOURS DE MANADES Lunel

19 octobre 2025 15h

Arènes de Lunel

Tél 06 31 13 19 01

Email lesarenesdelunel@gmail.com

Tarif de 14 à 22 €

Billetterie en ligne

Maestria vous propose un grand concours de manades pour cette fin de saison taurine lunelloise. Cette course sera également l’occasion de célébrer les 40 ans d’existence du Club Taurin Goya.

A l’affiche

Lichou de Rambier-Cavallini

Valdemar de Bon

Périclès de Nicollin

Novillero de Bon

Islero de Nicollin

Artaban de Cavallini Despedida

Socrate de Bon .

English :

october 19, 2025 ? 15h

Lunel Arena

Tel 06 31 13 19 01

Email lesarenesdelunel@gmail.com

Price: from 14 to 22 ?

Online ticketing

German :

19. Oktober 2025 ? 15h

Arena von Lunel

Tel.: 06 31 13 19 01

Email: lesarenesdelunel@gmail.com

Eintrittspreis: von 14 bis 22 ?

Online-Ticketverkauf

Italiano :

19 ottobre 2025? 15h

Arena Lunel

Tel 06 31 13 19 01

Email lesarenesdelunel@gmail.com

Prezzo: da 14 a 22 ?

Biglietteria online

Espanol :

¿19 de octubre de 2025? 15h

Lunel Arena

Tel 06 31 13 19 01

Correo electrónico lesarenesdelunel@gmail.com

Precio: de 14 a 22 ?

Venta de entradas en línea

