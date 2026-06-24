Langrune-sur-Mer

Grand concours de pétanque

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Triplette formée, inscription sur place ou au 07 80 40 65 86. Nombreux lots, tombola. Restauration possible

Triplette formée, inscription sur place ou au 07 80 40 65 86.

Nombreux lots, tombola Restauration possible. .

Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 80 40 65 86

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English : Grand concours de pétanque

Form a team of three; register on the day or by calling 07 80 40 65 86. Plenty of prizes and a raffle. Food available

L’événement Grand concours de pétanque Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité