Grand concours de pétanque Langrune-sur-Mer
Grand concours de pétanque Langrune-sur-Mer samedi 4 juillet 2026.
Langrune-sur-Mer
Grand concours de pétanque
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Triplette formée, inscription sur place ou au 07 80 40 65 86. Nombreux lots, tombola. Restauration possible
Triplette formée, inscription sur place ou au 07 80 40 65 86.
Nombreux lots, tombola Restauration possible. .
Place du 6 juin Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie +33 7 80 40 65 86
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English : Grand concours de pétanque
Form a team of three; register on the day or by calling 07 80 40 65 86. Plenty of prizes and a raffle. Food available
L’événement Grand concours de pétanque Langrune-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-24 par Calvados Attractivité
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