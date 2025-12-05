Grand concours de puzzle et randonnée du Téléthon Salle municipale Les Gonds
Salle municipale Rue du Stade Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-06
2025-12-05
Randos & Loisirs Gontais organise un grand concours de puzzles et une randonnée pour le Téléthon.
Salle municipale Rue du Stade Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 38 55 90
English :
Randos & Loisirs Gontais organizes a puzzle contest and a hike for the Telethon.
German :
Randos & Loisirs Gontais organisiert einen großen Puzzlewettbewerb und eine Wanderung für den Telethon.
Italiano :
Randos & Loisirs Gontais organizza un concorso di puzzle e una passeggiata per Telethon.
Espanol :
Randos & Loisirs Gontais organiza un concurso de rompecabezas y una marcha a favor del Teletón.
