Grand concours de puzzle et randonnée du Téléthon Salle municipale Les Gonds

Grand concours de puzzle et randonnée du Téléthon

Salle municipale Rue du Stade Les Gonds Charente-Maritime

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-06

Randos & Loisirs Gontais organise un grand concours de puzzles et une randonnée pour le Téléthon.

Salle municipale Rue du Stade Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 38 55 90

English :

Randos & Loisirs Gontais organizes a puzzle contest and a hike for the Telethon.

German :

Randos & Loisirs Gontais organisiert einen großen Puzzlewettbewerb und eine Wanderung für den Telethon.

Italiano :

Randos & Loisirs Gontais organizza un concorso di puzzle e una passeggiata per Telethon.

Espanol :

Randos & Loisirs Gontais organiza un concurso de rompecabezas y una marcha a favor del Teletón.

