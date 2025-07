Grand concours de puzzles Bibliothèque Triangle Rennes

Grand concours de puzzles Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 26 novembre, 15h30

réservation conseillée

5 puzzles identiques, 5 équipes de 5, 1 seule victoire !

Constituez votre équipe de 5 ou laissez la magie du hasard opérer, affrontez les autres pour tenter de finir en premier un puzzle mystère de 500 pièces !

Début : 2025-11-26T15:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T17:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 93

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93