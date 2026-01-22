Grand concours de soupe: La grosse popote Champagnac-de-Belair
Salle culturelle Champagnac-de-Belair Dordogne
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Grand concours de soupe: La grosse Popote . Gratuit. Quizz, bière locale, gâteaux maison, lots à gagner.
Salle culturelle Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 39 81 17 assofrl@gmail.com
English : Grand concours de soupe: La grosse popote
Soup competition: La grosse Popote . Free admission. Quiz, local beer, home-made cakes, prizes to be won.
