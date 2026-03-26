Grand concours photo régional MA REGION EN IMAGES 2026 du 1 juillet au 30 Septembre 2026.

2 Rue des Marchands Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

L’association Territoires Nouvelle Aquitaine a été pensée, puis créée en 2020, dans le but de rencontrer les citoyens des divers départements de notre grande région, afin de définir leurs attentes et leurs besoins, de créer du lien, d’en rassembler tous les habitants, afin d’aider à la concrétisation de projets

locaux, au cœur des Territoires de notre région.

Pour la sixième année consécutive, le concours consiste en une sélection, par un jury composé du bureau de TNA , de la meilleure photo, pour chacun des 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. .

2 Rue des Marchands Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 66 20 07 contact@territoiresnouvelleaquitaine.fr

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English : Grand concours photo régional MA REGION EN IMAGES 2026 du 1 juillet au 30 Septembre 2026.

L’événement Grand concours photo régional MA REGION EN IMAGES 2026 du 1 juillet au 30 Septembre 2026. Loudun a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays Loudunais