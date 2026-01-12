Grand Corps Malade LDLC Arena Décines-Charpieu
Grand Corps Malade LDLC Arena Décines-Charpieu jeudi 19 mars 2026.
Grand Corps Malade
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu
Tarif : 39.2 – 39.2 – EUR
Début : 2026-03-19 20:00:00
fin : 2026-03-19
2026-03-19
Grand Corps Malade, slameur, auteur-compositeur et poète engagé, sera en concert le 19 mars 2027 à la LDLC Arena de Lyon-Décines.
LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu 69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Grand Corps Malade, slam artist, songwriter and committed poet, will be in concert on March 19, 2027 at the LDLC Arena in Lyon-Décines.
