Grand déballage à Cluny Rue Lamartine Cluny

Grand déballage à Cluny

Rue Lamartine Centre ville Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Venez célébrer le printemps dans le centre-ville de Cluny !

Commerces ouverts de 10h à 18h

Artisans & animations

Ambiance conviviale dans tout le centre-ville

Jeu des vitrines à découvrir chez les commerçants

Profitez d’une journée printanière pour flâner, découvrir les boutiques et partager un moment agréable en ville ! .

Rue Lamartine Centre ville Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté clunycommerces@gmail.com

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English :

L’événement Grand déballage à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-03-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II