Grand déballage à Cluny Rue Lamartine Cluny
Grand déballage à Cluny Rue Lamartine Cluny dimanche 29 mars 2026.
Grand déballage à Cluny
Rue Lamartine Centre ville Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Venez célébrer le printemps dans le centre-ville de Cluny !
Commerces ouverts de 10h à 18h
Artisans & animations
Ambiance conviviale dans tout le centre-ville
Jeu des vitrines à découvrir chez les commerçants
Profitez d’une journée printanière pour flâner, découvrir les boutiques et partager un moment agréable en ville ! .
Rue Lamartine Centre ville Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté clunycommerces@gmail.com
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L’événement Grand déballage à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-03-12 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II