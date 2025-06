Grand Déballage à la Ressourcerie Nogent-le-Rotrou 21 juin 2025 10:00

Eure-et-Loir

Grand Déballage à la Ressourcerie 111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 10:00:00

fin : 2025-06-21 19:00:00

Date(s) :

2025-06-21

GRAND DÉBALLAGE POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE ️♻️

De 10h à 19h.

Venez fouiller, dénicher et profiter de belles trouvailles à petits prix ! Il y en aura pour tous les goûts.

DJ en live toute la journée & animations.

Restauration sur place.

Goûter festif barde à papa, gaufre, fontaine au chocolat, spectacle de clown..

Grand spectacle Dalida entre en scène avec l’équipe et Rachida.

Ressourcerie Récup & Co 111 Rue de Bretonnerie, Nogent-le-Rotrou 28400.

On a hâte de vous voir ! .

111 Rue Bretonnerie

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 15 95

English :

GRAND DÉBALLAGE FOR THE FÊTE DE LA MUSIQUE ????

? From 10am to 7pm.

Come and rummage, unearth and enjoy great finds at low prices! Something for everyone.

Live DJ all day & entertainment.

Catering on site.

German :

GRAND DÉBOULEMENT POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE ????

? Von 10 Uhr bis 19 Uhr.

Kommen Sie zum Stöbern, Aufspüren und Genießen von tollen Fundstücken zu kleinen Preisen! Es wird für jeden Geschmack etwas dabei sein.

Live-DJ den ganzen Tag & Animationen.

Verpflegung vor Ort.

Italiano :

GRANDE DÉBALLAGE PER LA FESTA DELLA MUSICA ????

? Dalle 10.00 alle 19.00.

Venite a rovistare, a scovare e a godervi i grandi oggetti a prezzi bassi! Ce n’è per tutti i gusti.

DJ dal vivo tutto il giorno e animazione.

Catering in loco.

Espanol :

GRAND DÉBALLAGE POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE ????

? De 10.00 a 19.00 h.

Venga a rebuscar, desenterrar y disfrutar de grandes hallazgos a precios bajos Hay para todos los gustos.

DJ en directo todo el día y animación.

Catering in situ.

L’événement Grand Déballage à la Ressourcerie Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-06-18 par OT DU PERCHE