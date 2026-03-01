Grand Déballage à la Ressourcerie

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Grand déballage de Printemps !

La ressourcerie récup & Co vous donne rendez-vous le 28 mars pour un moment convivial.

Evénement Troc ta plante, apportez vos plantes, boutures ou semis et repartez avec de nouvelles variétés tout en profitant d’une séance de chine solidaire dans la ressourcerie.

Grand déballage de Printemps !

La ressourcerie récup & Co vous donne rendez-vous le 28 mars pour un moment convivial.

Evénement Troc ta plante, apportez vos plantes, boutures ou semis et repartez avec de nouvelles variétés tout en profitant d’une séance de chine solidaire dans la ressourcerie.

de 10h à 18h, un moment parfait pour consommer autrement, partager autour du végétal, soutenir l’insertion et l’économie locale.

On vous attend nombreux ! .

111 Rue Bretonnerie Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 46 28 66 44

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English :

Spring unpacking!

The ressourcerie récup & Co invites you to join us on March 28 for a convivial get-together.

Bring your plants, cuttings or seedlings and leave with new varieties, while enjoying a bargain-hunting session in the ressourcerie.

L’événement Grand Déballage à la Ressourcerie Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE