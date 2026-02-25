Grand Déballage de Printemps et Salon du Roman Policier Village du Livre Fontenoy-la-Joûte

Grand Déballage de Printemps et Salon du Roman Policier

Village du Livre 39 bis rue Division Leclerc Fontenoy-la-Joûte Meurthe-et-Moselle

Ce n’est pas à un mais à deux évènements que Les Amis du Livre vous proposent en ce weekend de Pâques ! Retrouvez des exposants professionnels les deux jours et des exposants particuliers le lundi. Une douzaine d’auteurs seront présents les deux jours. Un quiz aura lieu le dimanche à 15h pour satisfaire les plus compétitifs ! Entrée libre. Restauration sur place.

Informations au 03 83 71 61 03Tout public

English :

This Easter weekend, Les Amis du Livre will be hosting not one, but two events! You’ll find professional exhibitors on both days, and private exhibitors on Monday. A dozen authors will be present on both days. A quiz will be held on Sunday at 3pm to satisfy the most competitive! Admission free. Catering on site.

For further information: 03 83 71 61 03

