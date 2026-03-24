Grand déballage de printemps Place du Lor Soulom
Grand déballage de printemps Place du Lor Soulom samedi 11 avril 2026.
Grand déballage de printemps
Place du Lor 4 impasse du lor Soulom Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
La recyclerie La Mine des Gaves et le Secours Populaire organisent un Grand Déballage.
Gaufres, boissons. Animation musicale.
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Place du Lor 4 impasse du lor Soulom 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 51 19 43 laminedesgaves@mailo.com
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English :
La Mine des Gaves recycling center and Secours Populaire organize a Grand Déballage .
Waffles, drinks. Musical entertainment.
L’événement Grand déballage de printemps Soulom a été mis à jour le 2026-03-24 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65