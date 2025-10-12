GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas

GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas dimanche 12 octobre 2025.

GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS

5 RUE DE VERDUN Pézenas Hérault

Grand déballage de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la route des Antiquaires (traversée de Pézenas) et dans les boutiques ouvertes toute l’année.

Un événement incontournable pour dénicher des trésors !

5 RUE DE VERDUN Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 38 79

English : ANTIQUE DEALERS GRAND-SCALE SALE IN PÉZENAS

Great unpacking of 200 professional antique dealers and second hand dealers on the route des Antiquaires (crossing Pézenas) and in the stores open all year.

Parking at each entrance.

German : ANTIQUITÄTENHÄNDLER UND TRÖDLER MESSE

Großer Trödelmarkt von 200 professionellen Antiquitäten- und Trödelhändlern auf der Route des Antiquaires (durch Pézenas) und in den ganzjährig geöffneten Geschäften.

Parkplätze an jedem Eingang.

Italiano :

Grande déballage di 200 antiquari e rigattieri professionisti sulla route des Antiquaires (che attraversa Pézenas) e nei negozi aperti tutto l’anno.

Espanol :

Gran desembarco de 200 anticuarios y comerciantes de ocasión profesionales en la route des Antiquaires (travesía de Pézenas) y en las tiendas abiertas todo el año.

Aparcamiento en cada entrada.

