Pézenas

GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS

5 rue de Verdun Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Grand déballage de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la route des Antiquaires (traversée de Pézenas) et dans les boutiques ouvertes toute l’année.

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5 rue de Verdun Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 38 79

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English :

Grand déballage of 200 professional antique and second-hand dealers on the route des Antiquaires (crossing Pézenas) and in stores open all year round.

L’événement GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34