GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas
GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas dimanche 3 mai 2026.
Pézenas
GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS
5 rue de Verdun Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Grand déballage de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la route des Antiquaires (traversée de Pézenas) et dans les boutiques ouvertes toute l’année.
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5 rue de Verdun Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 38 79
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English :
Grand déballage of 200 professional antique and second-hand dealers on the route des Antiquaires (crossing Pézenas) and in stores open all year round.
L’événement GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS Pézenas a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34
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