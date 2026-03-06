Grand Déballage des Commerçants Aubusson
Grand Déballage des Commerçants Aubusson dimanche 15 mars 2026.
Grand Déballage des Commerçants
Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
2026-03-15
Les commerçants d’Aubusson vous donnent rendez-vous au hall polyvalent pour son traditionnel Grand Déballage, l’occasion de faire de bonnes affaires.
Commerçants Buvette Restauration
Vous exercez sur Aubusson ou périphérie très proche et souhaitez participer ?
Inscription 06 31 00 64 20 .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com
English : Grand Déballage des Commerçants
