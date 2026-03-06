Grand Déballage des Commerçants Aubusson

Grand Déballage des Commerçants

Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Les commerçants d’Aubusson vous donnent rendez-vous au hall polyvalent pour son traditionnel Grand Déballage, l’occasion de faire de bonnes affaires.

Commerçants Buvette Restauration

Vous exercez sur Aubusson ou périphérie très proche et souhaitez participer ?

Inscription 06 31 00 64 20 .

Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 00 64 20 acaa23200@gmail.com

