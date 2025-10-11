Grand déballage du secours catholique Rue Théodore Tournat Surgères

Grand déballage du secours catholique Rue Théodore Tournat Surgères samedi 11 octobre 2025.

Grand déballage du secours catholique

Rue Théodore Tournat Boutique Solidaire Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Livres, CD, DVD, linge de maison, jouets, décoration, puériculture, vêtements, chaussures, sacs et bijoux, art de la table, meubles.

Thé et café sur place.

Rue Théodore Tournat Boutique Solidaire Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 49 72 66 secourscatholiquesurgeres@sfr.fr

English :

Books, CDs, DVDs, household linen, toys, decoration, childcare, clothes, shoes, bags and jewelry, tableware, furniture.

Tea and coffee on site.

German :

Bücher, CDs, DVDs, Heimtextilien, Spielzeug, Dekoration, Kinderpflege, Kleidung, Schuhe, Taschen und Schmuck, Tischkultur, Möbel.

Tee und Kaffee vor Ort.

Italiano :

Libri, CD, DVD, biancheria per la casa, giocattoli, decorazioni, assistenza all’infanzia, vestiti, scarpe, borse e gioielli, stoviglie, mobili.

Tè e caffè disponibili in loco.

Espanol :

Libros, CD, DVD, ropa de hogar, juguetes, decoración, puericultura, ropa, zapatos, bolsos y joyas, vajilla, muebles.

Té y café disponibles in situ.

