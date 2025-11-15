Grand déballage du vestiaire de Breuil-Magné rue du stade Breuil-Magné
Grande vente à tous petits prix, au profit des enfants de l’école de Breuil-Magné Loire-les-Marais.
English : Big clear-out of the Breuil-Magné wardrobe
Big sale at low prices, with proceeds going to the children of the Breuil-Magné Loire-les-Marais school.
German : Großes Auspacken der Garderobe von Breuil-Magné
Großer Verkauf zu kleinen Preisen zugunsten der Kinder der Schule von Breuil-Magné Loire-les-Marais.
Italiano :
Grande vendita a prezzi molto bassi, a favore dei bambini della scuola di Breuil-Magné Loire-les-Marais.
Espanol :
Gran venta a precios muy bajos, a beneficio de los niños de la escuela de Breuil-Magné Loire-les-Marais.
